Певица Оля Полякова рассказала, что в том, что теперь она танцует на паркете грузинского шоу «Танцы со звездами» виноват случай.

По ее словам, все произошло в ресторане в Тбилиси, где она в хорошей компании «мэкнула» вина.

В тот летний вечер Полякова после своего благотворительного концерта в Грузии отдыхала в компании продюсера концерта и хорошо известного украинской публике по участию в телешоу «Холостяк» и «Танцы со звездами» Иракли Макацария.

«Мы сидели вечером в ресторане, уже после благотворительного концерта, и пили саперави. И это оно все виновато, потому что я мэкнула и пообещала танцевать. А я женщина, которая держит свое слово всегда», - рассказала Полякова в интервью ЖВЛ, добавив, что ее участие в грузинских «Танцах» также имеет благотворительный контекст.

Украинская певица является амбассадором благотворительного проекта «Незламні», в рамках которого она помогает собирать средства на протезирование украинцев, пострадавших от российского вторжения.

Напомним, что партнером Оли в шоу является украинский танцор Макс Ежов, который уже участвовал в «Танцях з зірками» в паре с Лесей Никитюк. Примечательно, что организаторы шоу обещали певице, что ее партнером станет грузин. Однако потом было решено, что в паре должны быть только украинцы.

Ни Полякова, ни Макс Ежов не знали, с кем будут танцевать, и увидели друг друга уже в Грузии.

Как оказалось, за время войны Ежов похудел на 15 килограммов, и продюсеры шоу даже сомневались, что он сможет поднимать "таккую тетю".

Полякова мечатет выиграть в шоу главный приз - квартиру в Батуми. Ее певица обещает подарить какой-нибудь многодетной украинской семье, потерявшей жилье в результате боевых действий.

Кроме того, Politeka.net писала, что Полякова в Грузии показала свою нестареющую маму.

Также напомним, что Полякова оказалась на грани вылета из шоу.