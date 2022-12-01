В этот раз на своей странице в Instagram продюсер напомнил, что год назад состоялся финал его любимого шоу "Танці з зірками".

"Такой светлый и яркий день. Осень тогда была теплой. А о снеге, как и о войне еще никто не думал. Я больше всего ждал дня после финала, когда должен был улететь в любимую Португалию. Потому что очень устал за сезон. Помню, как в Порто я впервые наткнулся на новость о концентрации российских войск на границе. Тогда бросило в холод. Помню этот момент очень четко", — признается Владимир Завадюк.

Он также показал несколько кадров из закулисья съемок шоу, на одном из которых позирует вместе с ведущими Екатериной Осадчей и Юрием Горбуновым.

"Я знаю, как многие любили "Танці з зірками". Для многих они были работой, домом, стартом. Для многих самым большим испытанием судьбы, на которое так хотелось вернуться. Я уверен, что после победы мы снова затанцуем на зло врагам. А пока только ностальгия. Сложнее всего хроническая болезнь, от которой невозможно вылечиться. И не надо. 🤍", — добавил продюсер.

На публикацию в комментариях отреагировало много знаменитостей, среди которых Катя Осадчая, Екатерина Кухар, Илона Гвоздева, Артур Логай, Анита Луценко.

"Но каким будет новый сезон! Учу ча-ча-ча раз. Уже совсем скоро. Поэтому, набирайтесь сил. Они вам понадобятся!", - пошутил сммщик пса Патрона.

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