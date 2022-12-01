И была шокирована тем, как они себя показали после полномасштабного военного вторжения россии в Украину 24 февраля.
По словам Денисенко, она писала всем, с кем была знакома по съемкам, пишет Politeka.net. Российским актерам, которые приезжая в украинскую столицу, восхищались «Ой, я так люблю ваш Киев».
«Всем писала. Они просто отвечали, что все будет хорошо», - рассказала Денисенко, добавив, что один из актеров ответил ей, мол все скоро закончится и пожелал, чтобы их берег Бог.
Денисенко надеется, что больше никогда не увидит российских актеров на съемочных площадках в Украине.
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«Такого больше не будет. Будете сидеть у себя в Москве», - сказала Денисенко в интервью ЖВЛ, показав в камеру дулю.
Отметим, ранее звезда сериалов и участник «Танців з зірками» Константин Войтенко также рассказывал, как пытался достучаться до своих российских коллег.
«Многие коллеги из россии, с которыми я работал в Украине, ничего не сказали. Я даже знаю людей, которые были на съемках в Киеве, когда началась война. Они еще две-три недели находились в нашей столице», - рассказывал Войтенко.
Актер им писал, предлагая рассказать людям в россии правду.
«Может, ты что-нибудь скажешь? У тебя много подписчиков, тебя знают в России. Сидящие там люди не видят, что реально происходит. Видят только пропаганду. Но ты сейчас здесь! И на себе чувствуешь войну, ясно знаешь, кто зло, а кто добро", - говорил Войтенко и получал невнятные ответы, мол «я волнуюсь» и «возможно, это все не мы, а вы».
Войтенко также высказал уверенность, что после войны никто из российских актеров не появится на украинских съемочных площадках. В противном случае их сразу отвезут к границе. И самого актера, и того, кто его пригласил на съемки, и продюсера.
Напомним, также сообщалось, что муж Натальи Денисенко теперь служит в ВСУ.
Кроме того, Politeka.net писала, что Денисенко раскрыла свой заработок блогера.