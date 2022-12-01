Владимир Дантес после расставания с Дорофеевой пережил всю палитру негативных эмоций, а также сделал определенные выводы после их брака.

Так, Дантес признался, что говорить о своих новых отношениях не хочет, ведь за десять лет их семьи с Дорофеевой он уже так об этом наговорился, что поверил в то, что они именно такие, как он говорит.

«На самом деле надо было смотреть на отношения, а не на то, что мы рассказываем», - признался Дантесв в интервью YouTube каналу "Розмова", дав понять, что реальная жизнь и интервью – это порой разные вещи.

В дальнейшем Дантес хочет воздержаться от демонстрации личной жизни на таком уровне, на каком это было в браке с Дорофеевой.

«Я понял, что если у вас что-нибудь есть, ты и не хочешь что-то показывать», - говорит он.

Также Дорофеева отметила, что в их отношениях с Надей «есть и другие проблемы».

«Когда мы расходились в начале февраля, я для себя ответил, что мы не любим друг-друга. Мы думали пожить отдельно, дать время подумать около месяца. Но началась война, а потом началось что-то еще, и никто никому не дал времени», - рассказал артист.

К тому же, говорит Дантес, картина его расставания с Дорофеевой приобрела для него совершенно иные формы.

«До 1-2 февраля у меня была такая картинка. Дальше у меня другая картинка и причины другие, но это уже не на моей совести, и не мне рассказывать об этом», - сказал Дантес.

Артист признается, что у него есть обиды, он пережил злость и ненависть, но дальше не ему жить «с этой кармой».

Вероятно, Дантес имеет в виду отношения Дорофеевой с другом их семьи и ресторатором Мишей Кацуриным. Дорофеева и Дантес, а также Михаил и его супруга Даша были близкими друзьями. Семейные пары проводили время вместе, ездили на отдых.

Как известно, после того, как брак Дантеса и Дорофеевой перестал существовать, Владимир начал строить отношения с Дашей Кацуриной.

«Я обещала своему психотерапевту здесь не страдать, но полномасштабная война в твоей стране, измена и развод с двумя детьми – это тяжело», — признавалась Кацурина в своем Инстаграм в июне этого года.

В свою очередь Дантес подтвердил, что Даше развод дался не просто.

«Я когда узнал о разрыве Кацуриных, мне было не так плохо, как Даше. Мы долго разговаривали, я ее поддерживал. Это просто дружба, которая переросла в отношения», - рассказал Дантес о своих новых отношениях.

Отметим, что полокнники и подписчики Дантеса желают ему счастья в новых отношениях и высказывают уверенность в том, что у него в жизни все получится:

"Слова поддержки Дантесу за все, что он делает: тренер в Лиге Смеха, признание ответственности, переход на украинский язык. Жду украиноязычный альбом", "Для меня Дантес никогда не был мужем Дорофеевым, а творческая отдельная личность! Прекрасный!", "Я не слушаю музыку Дантеса, но, как человек, он мне нравится очень давно. В нем очень много положительных черт, а чувства юмора и харизма просто невероятны", "Я никогда так не ошибался в людях, как в Дантесе! А теперь горжусь им! Дядька, ты очень крут!Откровенный, искренний и патриотический! Возможно это также потому, что когда люди общаются на одном языке, то чувствуют друг друга!", " Дантес талантливый человек! Молодец. У него реально очень много талантов".

Напомним, Дорофеева рассказала, как они с Кацуриным любят проводить время.

Также певица отреагировала на хейт в ее адрес после разрыва с Дантесом.

Кроме того, Politeka.net писала, что у актера Тараса Цымбалюка новый роман после развода.