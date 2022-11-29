Довгий час співачка не хотіла коментувати ці відносини і впевнена, що повинен пройти певний час, «щоб все вляглося».
На хейт зі сторони артистка намагаєтсья не звертати увагу, але зізнаєтсья, що іноді коментарі у соцмережах все ж роблять їй боляче.
Зараз у Дорофєєвої багато концертів, у її нового коханого теж багато справ, але вільний час вони проводять разом.
«Як тільки у нас є вільний час, ми завжди проводимо його разом. Ми обидва обожнюємо Київ і гуляти вулицею Рейтарською. Нещодавно особливим для нас містом став Львів і місцева "Я Галерея" Павла Гудімова», - розповіла Дорофєєва в інтерв'ю ТСН.ua.
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За її словами, саме тут Кацурін знімав частинку випуску програми "Їжа Львова".
А ще Дорофєєва і Кацурін люблять малювати вдвох, хоча ні співачка, ні ресторатор не малюють.
«Ці картини зберігаються у нас вдома», - каже Надя.
Нагадаємо, українки заступилися за Дантеса після його розлучення із Дорофєєвою.
Також повідомлялось, що у Тараса Цимбалюка новий роман після розлучення.
Крім того, Politeka.net писала, що Квіткова розповіла, що врятувало її шлюб з екс-"Холостяком" Добриніним.