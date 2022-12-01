В Сети набирает обороты обсуждения на тему отношений Потапа и Насти Каменских, которые казались идеальными супругами.

Но, как подозревают подписчики Потапа, на самом деле в их браке не все так гладко. Так, пользователи соцсетей отмечают, что у Потапа и Насти давно нет совместных фото и видео.

Также они давно не видели их вместе.

«Их вместе не видно, очень жаль. Каждый переносит войну по-своему. Они вместе – очень гармоничны, идеальны. Песни вместе были написаны, глаза другие были... Надо что-то Алексею думать, потому что Настя только и зовет его в своих песнях. Только глухой это не услышит, а слепой не увидит!», «Только не подтверждайте сплетен о вашем разводе. Вы такие замечательные, вы невероятно хорошая пара, вами невозможно перестать восхищаться», «Вы разошлись?», - атаковали подписчики Потапа вопросами.

В то же время некоторые желают Насте поскорее обрести счастье с другим мужчиной:

«Наконец-то Настя найдёт себе нормального мужика!».

Добавим, ранее стало известно, что экс-супруга Потапа Ирина Горовая разорвала с ним сотрудничество.

«В какое-то время мы поняли, что наша работа исчерпана. Я думаю, что у меня большое будущее в плане развития музыкальной индустрии в Украине, а у него – в той индустрии, которую он выберет", – заявила Горовая, дав понять, что между ними не все гладко.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудничество с продюсерским центром Потапа прекратила Мишель Андраде.

Также сообщалось, что Потапу сделали замечание, напомнив, что он живет в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что Потап расплакался в прямом эфире.