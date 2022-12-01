Блогерка Юлия "Зайка" Бельченко, финалистка "Холостяка" с Михаилом Заливако, показала себя с утра, удивив видом.

Как пишет Politeka.net, Юлия "Зайка" Бельченко - участница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушке удалось дойти до финала, но там уступила победу Анне Богдан. Пара встречалась долгое время, но разошлась после начала полномасштабного вторжения. А Юлия стала довольно успешной блогеркой, за которой следят сотни тысяч украинцев в Инстаграм, и уже нашла себе молодого человека, но пока не показывает его.

А в этот раз Бельченко решила показать, как выглядит с утра, поделившись кадрами в своем блоге. Звезда была с патчами под глазами, сделав селфи.

"День начался с опухшего лица. Знаете, почему?", - написала Юлия, интригуя фанатов.

"Ибо мы вчера до двух ночи смотрели сериал и не могли остановиться", - продолжила звезда на следующем сторис.

Звезда призналась, что сейчас смотрит сериал "Венсдей" и порекомендовала его своим фанатам. Стоит отметить, что данная картина продолжение легендарной картины о Семейке Аддамс.

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