Как сообщает Politeka.net, украинская певица и победительница "Евровидения-2016" Джамала отправляется в США, где у нее запланирован ряд выступлений и встреч с американскими чиновниками. Перед поездкой она снялась в рождестенском концерте в Украине и показала в Инстаграм-Сториз чарующий образ, в котором появится на сцене.

"Снимаем что-то особенное к Рождеству. Буду петь колядку. Были разные. Жвавые, сказочные, но выбрала ту, которая засела в моем сердце", - призналась Джамала и показала, как ее готовили к съемкам. Стилисты выбирали не только прическу и макияж, но и весь чарующий образ.

В частности, Джамала выбрала для выступления воздушное белое платье-вышиванку с разноцветной вышивкой и пышными рукавами. Дополнила яркий образ широким поясом, бусами и крупными сережками в тон. Волосы артистка уложила красивыми локонами и сделала нежный макияж.

Головной убор стал главной изюминкой образа Джамалы. Так, в качестве головного убора певица выбрала яркий красный ободок - из листьев и цветочков. Подобный одновременно короне, венку и головному убору украинских девушек в старинку.

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.