Как сообщает Politeka.net, украинская певица и победительница "Евровидения-2016" Джамала отправляется в США, где у нее запланирован ряд выступлений и встреч с американскими чиновниками. Перед поездкой она снялась в рождестенском концерте в Украине и показала в Инстаграм-Сториз чарующий образ, в котором появится на сцене.
"Снимаем что-то особенное к Рождеству. Буду петь колядку. Были разные. Жвавые, сказочные, но выбрала ту, которая засела в моем сердце", - призналась Джамала и показала, как ее готовили к съемкам. Стилисты выбирали не только прическу и макияж, но и весь чарующий образ.
В частности, Джамала выбрала для выступления воздушное белое платье-вышиванку с разноцветной вышивкой и пышными рукавами. Дополнила яркий образ широким поясом, бусами и крупными сережками в тон. Волосы артистка уложила красивыми локонами и сделала нежный макияж.
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Головной убор стал главной изюминкой образа Джамалы. Так, в качестве головного убора певица выбрала яркий красный ободок - из листьев и цветочков. Подобный одновременно короне, венку и головному убору украинских девушек в старинку.
Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".
Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.
Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.