В этот раз на своей странице в Instagram звезда поделилась результатами своего курса медитаций.

"Было бы еще круче, если бы в роддоме выдавали не только инструкцию по применению твоего ребенка, но и тебя тоже.

Нашел поломку, открыл содержание, посмотрел на какой странице говорят, как справиться с этой проблемой и вуаля! Но ведь, к сожалению 😞Бывает послушаешь разных умных людей и все понятно, а вот на практике работа еще та :)", - признается Ксения Мишина.

Актриса добавила, что сейчас ее курс по медитациям подходит к концу.

"Я могу долго размышлять о негативных моментах, вроде: это только я могла поймать такой период, где людей лишили даже возможности нормальной учебы. Но в действительности я четко вижу как хорошие и полезные знания потихоньку проникают в жизнь людей, которые к этому готовы. Да, именно готовы! Готовы менять свою жизнь. Это очень сложно, это очень смело. Смело взять и все поломать, поместить себя вне зоны комфорта и начать выращивать новые нейронные связи, приобретать новый опыт и реорганизовывать свои взгляды, вкусы, предпочтения и правила", - написала "Холостячка" и подчеркнула, что рада, что решилась на такой шаг.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.