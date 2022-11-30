Популярная украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко), которая с начала войны активно гастролирует за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила новый клип и представила песню, в которой выразила все свои чувства.

Новая песня Alyona Alyona называется "Мамо, я не така", а клип она снимала в пустой электричке-узкоколейке, видимо, это было еще летом. В своей песне рэперша как будто обращается к маме, которой рассказывает о своих переживаниях из-за войны в Украине. По словам артистки, украинцы воюют не только с внешним врагом, но и с внутренним – негативными эмоциями внутри каждого из нас.

"Когда-то мне казалось, что я самый хороший человек в мире. Эта война показала мне то, что я могу быть злой, умею сильно ненавидеть и желать смерти. Но нам важно не забывать то, каковы мы на самом деле. И нам важно никогда в жизни не опускаться до уровня нашего врага. Чаще всего всеми своими состояниями мы делимся со своими матерями. И мне даже сложно представить, что сейчас происходит в сердце каждой из них. А я делюсь с вами сокровенным и благодарю каждого, кто пишет мне в личные сообщения и делится своими эмоциями, рассказывает о слезах, гневе и переживаниях", - поделилась Alyona Alyona.

Напомним, "Сильная женщина": Гвоздева из "Танців з зірками" показала маму на своем венчании, фото.

Как сообщала Politeka, "Стали больше ценить": Каменских в белом кружеве обратилась к украинцам.

Также Politeka писала, что "Имеем свет внутри нас": Алина Паш поддержала украинцев в трудное время в преддверии зимы.