Популярная украинская телеведущая и соведущая Юрия Горбунова в прошлом сезоне шоу "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук, которая недавно вышла замуж и теперь живет на две страны – Украину и Швейцарию, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась забавными кадрами со своим домашним любимцем – милым котиком Персиком.

На новых фотографиях Иванна показала их с котом взаимную любовь. Большинство снимков телезвезда сделала в домашней обстановке, они с котиком забавно позируют на камеру и выглядят очень мило и естественно. При этом Иванка рассказала, что в этом году случилось самое долгое расставание с Персиком, и она поняла, как он ей дорог.

В подписи к публикации Онуфрийчук написала о своем любимце: "Когда домашний любимец гораздо больше, чем просто любимец. Наш @persinvaldcat – часть нашей семьи, без которой мы не представляем своей жизни. Он будто хороший друг, всегда чувствующий, у кого какое настроение и знает, когда подойти ободрить, а когда лучше не подходить. Его тепло и мурлыканье вызывают улыбку и спокойствие даже в самые пасмурные дни. Мы всегда вместе. А в этом году у нас была самая длинная разлука за все время. И я по-особому почувствовала, что этот рыжик занимает в моем сердце отдельное место. Я нуждаюсь в его любви так же, как и он моей".

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