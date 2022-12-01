Популярная украинская певица, а теперь еще и актриса театра Наталья Могилевская, которая с начала войны остается в Украине и часто выступает с поддержкой волонтерских и благотворительных инициатив, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка показала забавное видео, а в нем лайфхак – что делать, если дома нет воды.

В ролике Наташа запечатлена на кухне возле мойки и показывает свой способ, как сделать "умывальник", когда в кране нет воды. Для этого певица использовала бутылку с водой, в которой проколола дырочку, и чтобы вода вытекала, как из крана, она чуть приоткрывала крышечку бутылки. В итоге получалось как будто вода течет из крана и можно помыть руки.

В подписи к публикации Могилевская заявила: "Что делать, если нет воды из крана?". Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию артистки: "Супер! Нас точно не победить!", "Самая лучшая", "Супер. Наталья, мы прорвемся", "Спасибо!", "Кто мог бы подумать, что мы все это будем делать. Что так изменится наша жизнь... Но мы выстоим!", "Наташа, спасибо! Вы очень крута!", "Нужная информация", "Супер, наши украинцы найдут из любого положения выход, горжусь нашей нацией. Слава Украине", "Когда нет воды, то и бутылки надолго не хватит".

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