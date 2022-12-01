На своей странице в Instagram модельер признался, что раньше часто просыпался разбитым. Поскольку его жизнь крутится вокруг вдохновения, такое начало дня недопустимо. На этот раз Андре Тан собрал для украинцев три личных совета, которые помогли ему каждое утро просыпаться, улыбаясь новому дню.

"1. Выбирайте правильный внутренний диалог. Этот пункт сначала давался мне тяжело. Требовалось постоянно контролировать то, что я говорил себе в течение дня, замечать негативные мысли, и сознательно менять их на положительные. Когда вы хвалите себя даже за небольшие достижения и цели — сразу чувствуете себя лучше. Нам всем нужно быть немного добрее к себе", — советует дизайнер.





Во-вторых, в диалогах с собой следует говорить не о будущем, а о настоящем. Вместо того чтобы оправдываться перед собой за ошибки и откладывать решение на потом, придумайте план действий на «здесь и сейчас».



"3. Взгляните на проблемы в ретроперспективе. Вспомните как завалили контрольную по математике в 9 классе. Тогда могло казаться, что случился конец света. А сейчас? Не произошло ничего рокового. Такие «провалы» на самом деле не стоят израсходованных нервов. Всегда думайте, будут ли сегодняшние невзгоды волновать вас через год", — добавил Андре Тан.

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