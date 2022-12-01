На своей странице в Instagram артист решил поделиться любопытными мыслями.

"Мы привыкли наслаждаться плодами тяжелого труда. Не только своего, но и чьего-то. Это стало привычным, такой порядок вещей нас вполне устраивает. Многих не интересует кем, когда, где и при каких обстоятельствах были посажены семена, сколько времени они росли, сколько раз его поливали, удобряли и очищали от сорняков. Все эти подробности не приносят нам пользы. По крайней мере, некоторые так считают…", — пишет Бабкин.

Сергей добавил, что для тех людей, которые что-то создают, важнее всего именно процесс, а результат для них — это вроде конечной остановки в маршруте, и им нужно обязательно в кратчайшие сроки пересесть на другой автобус, чтобы снова наслаждаться дорогой.

"И как во всем есть противоположная сторона. Другая каста людей, которым наоборот непременно нужен результат. Они считают, что без него никак. Отсутствие результата для них означает отсутствие роста. Именно он и вдохновляет, дает уверенность в завтрашнем дне. И каждый последующий должен быть лучше предыдущего. Это то, чего они ожидают. Как спасение в борьбе с внутренними страхами и зажимами. Как глоток успокоительного для того, чтобы спокойно заснуть и не мучиться от бессонницы", — объясняет музыкант.

Сергей Бабкин называет эти две категории людей "ожидающие" и "подвижные".

"И дело совсем не в том, кто из них лучше, а кто хуже. Потому что оба эти занятия сложны. Для того чтобы уметь ждать, нужно иметь огромное терпение. А чтобы находиться в постоянном поиске, нужно иметь невероятную выдержку. А самое главное, что это связка. Нет одних без других. Надо понять кто ты и находиться в гармонии с противоположным тебе. Не мешать друг другу делать свое дело. И только тогда будет чувство счастья!", - подчеркнул артист.

Напомним, жена Бабкина показала, чем приходится заниматься, чтобы выживать в выплаты в Германии.

Как сообщала Politeka, Сергей Бабкин растрогал до слез кадрами с 12-летней дочерью.

Также Politeka писала, что жену Бабкина ошеломил поступок украинцев в Германии.