Санта нарвалась на гнев украинцев, похваставшись в День памяти жертв Голодомора, как развлекается с подругами в Версальском дворце. Телеведущая Екатерина Осадчая не сдержала эмоций и прокомментировала в сторис на своей странице в Instagram скандальную публикацию Димопулос.

"Но имейте ум, если вы в тепле, со светом и за рубежом, не стоит кричать, как вам классно. Все имеют право на свою жизнь, но мы сейчас все украинцы и должны поддерживать друг друга, а не раздражать. Ну и тарелки с пирожными в День памяти жертв Голодомора – отдельный вид цинизма", - написала тогда Осадчая. Она не стала отмечать певицу, но все поняли, о ком идет речь.

Теперь же Димопулос решила оправдаться и ответить Осадчей на критику.

"Катюша, высшее проявление ЭГО - это решать за других, как правильно, а как нет, и осуждать. Это дело только высших сил, давайте не забывать об этом", - написала Санта.

Кроме того, Катя Осадча отмечала важность контекста: "Выкладывать отдых на Мальдивах и завтраки в Париже, когда в твоей стране война - перегиб. Оставлять комментарии под сообщением о войне - нечего говорить, у тебя все хорошо, вы богатые - перегиб, ведь где хорошо и кто богат, если все сидят без света и тепла...".

"А здесь нам объяснили, почему ей можно, а другим нет", - прокомментировала Димопулос.

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