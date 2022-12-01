Актриса "Дизель шоу" Яна Глущенко по возвращении в Украину поделилась эмоциями и рассказала, где была.

Артистка с начала полномасштабного вторжения рф в Украину вместе с сыном Тамерланом уехала за границу и участвовала в концертах "Дизель шоу" военных времен только отдаленно, "по скайпу".

Но теперь Яна Глущенко наконец-то вернулась в Украину, снова присоединилась к команде "Дизель Шоу" и наконец лично появится на сцене. С дороги звезда сразу взялась за репетиции.

"Очень-очень скучала по команде. Очень хотелось вернуться к работе на сцене, потому что для творческих людей это как воздух. Хочется быть полезным для зрителей, и я имею в виду наше оружие — юмор. Именно им мы поднимаем настроение и ободряем окружающих. Положительные эмоции сейчас необходимы абсолютно каждому", – заявила артистка.

Глущенко рассказала, что 28 февраля она с семьей уехала в Винницу.

"Там какое-то время было безопасно, но ситуация все становилась напряженнее, поэтому мы с сыном отправились за границу. Куда ехать, точно не знала. Главное было найти безопасное место для ребенка, потому что за него боишься больше всего", — вспоминает Яна.

Сейчас звезда "Дизель шоу" вернулась в Украину сама, на период концертов в декабре. Ее сын Тамерлан остался с бабушкой.

Напомним, звезда "Дизель шоу" рассказал о состоянии сына, который серьезно пострадал в ДТП.

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