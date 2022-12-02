Украинская актриса театра и кино, звезда сериала "Крепостная" Наталья Денисенко рассказала о скандальной драке с участием ее мужа – актера Андрея Фединчика.

По словам Денисенко, из-за этого инцидента Андрей оказался еще в большей депрессии.

«Было очень много работы. Он измучился, я видела, что с ним что-то происходит. Наверное, у него не выдержали нервы и произошла такая ситуация. Он сам понимал, что он удивил и поэтому он был такой грустный, и ему было очень плохо, потому что он не смог себя контролировать, кричал, дрался. У него была еще больше депрессия», – рассказала Денисенко в интервью ЖВЛ .

После этой ситуации Андрей некоторое время работал с психологом, а с началом полномасштабной войны всю свою ярость выливает на поле боя.

Сейчас Фединчик служит в ВСУ и Денисенко одна из многих украинских женщин, которая ждет своего возлюбленного с войны. Актриса призналась, что просила мужа не уходить.

«Я ему звонила, плакала: «Ты не можешь отказаться?» – рассказала Денисенко.

И тогда Андрей, по словам актрисы, сказал ей то, после чего она перестала плакать в трубку и вообще приняла его решение. Фединчик попросил жену перестать его деморализовать:

«Это мое решение стать в защиту нашей страны, и ты должен меня поддерживать, а не говорить «Ты ушел, меня оставил».

Напомним, скандальная драка на улице произошла летом 2021 года. Тогда Фединчик ехал на электросамокате по проезжей части зигзагами, возмущенные водители начали сигналить ему.

Взбешенный актер подбежал к одной из машин и начал вытаскивать водителя через окно. Водитель брызнул ему в лицо газовым баллончиком. Далее Фединчик с голым торсом начал провоцировать потасовку и даже ударил мужчину.

«У него есть такое, что просто включается переключатель агрессии и все, он ничего не может с собой поделать. То есть, он не думает о последствиях», - говорила тогда Денисенко.

Напомним, что Денисенко показала фигу российским коллегам.

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