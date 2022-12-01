І була шокована тим, як вони показали себе після повномасштабного військового вторгнення росії в Україну 24 лютого.
За словами Денисенко, вона писала всім, з ким була знайома зі зйомок, пише Politeka.net. Російським акторам, які приїжджаючи до української столиці, захоплювалися «Ой, я так люблю ваш Київ».
«Усім писала. Вони просто відповідали, що все буде добре», - розповіла Денисенко, додавши, що один з акторів відповів їй, мовляв, все скоро закінчиться і побажав, щоб їх беріг Бог.
Денисенко сподівається, що більше ніколи не побачить російських акторів на знімальному майданчику в Україні.
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"Такого більше не буде. Сидітимете у себе в Москві", - сказала Денисенко в інтерв'ю ЖВЛ, показавши в камеру дулю.
Зазначимо, раніше зірка серіалів та учасник «Танців зі зірками» Костянтин Войтенко також розповідав, як намагався достукатися до своїх російських колег.
«Багато колег з росії, з якими я працював в Україні, нічого не сказали. Я навіть знаю людей, які були на зйомках у Києві, коли почалася війна. Вони ще два-три тижні перебували у нашій столиці», - розповідав Войтенко.
Актор їм писав, пропонуючи розповісти людям у Росії правду.
«Може, ти щось скажеш? У тебе багато підписників, тебе знають у росії. Люди, які там сидять, не бачать, що реально відбувається. Бачать лише пропаганду. Але ти зараз тут! І на собі відчуваєш війну, ясно знаєш, хто зло, а хто добро", - говорив Войтенко і отримував невиразні відповіді, мовляв, "я хвилююся" і "можливо, це все не ми, а ви".
Войтенко також висловив упевненість, що після війни ніхто із російських акторів не з'явиться на українських знімальних майданчиках. Інакше їх одразу відвезуть до кордону. І самого актора, і того, хто його запросив на зйомки, і продюсера.
Нагадаємо, також повідомлялося, що чоловік Наталії Денисенко тепер служить у ЗСУ.
Крім того Politeka.net писала, що Денисенко розкрила свій заробіток блогера.