Українська актриса театру та кіно Наталія Денисенко, як і багато її колег, пліч-о-пліч роками знімалася з російськими акторами.

І була шокована тим, як вони показали себе після повномасштабного військового вторгнення росії в Україну 24 лютого.

За словами Денисенко, вона писала всім, з ким була знайома зі зйомок, пише Politeka.net. Російським акторам, які приїжджаючи до української столиці, захоплювалися «Ой, я так люблю ваш Київ».

«Усім писала. Вони просто відповідали, що все буде добре», - розповіла Денисенко, додавши, що один з акторів відповів їй, мовляв, все скоро закінчиться і побажав, щоб їх беріг Бог.

Денисенко сподівається, що більше ніколи не побачить російських акторів на знімальному майданчику в Україні.

"Такого більше не буде. Сидітимете у себе в Москві", - сказала Денисенко в інтерв'ю ЖВЛ, показавши в камеру дулю.

Зазначимо, раніше зірка серіалів та учасник «Танців зі зірками» Костянтин Войтенко також розповідав, як намагався достукатися до своїх російських колег.

«Багато колег з росії, з якими я працював в Україні, нічого не сказали. Я навіть знаю людей, які були на зйомках у Києві, коли почалася війна. Вони ще два-три тижні перебували у нашій столиці», - розповідав Войтенко.

Актор їм писав, пропонуючи розповісти людям у Росії правду.

«Може, ти щось скажеш? У тебе багато підписників, тебе знають у росії. Люди, які там сидять, не бачать, що реально відбувається. Бачать лише пропаганду. Але ти зараз тут! І на собі відчуваєш війну, ясно знаєш, хто зло, а хто добро", - говорив Войтенко і отримував невиразні відповіді, мовляв, "я хвилююся" і "можливо, це все не ми, а ви".

Войтенко також висловив упевненість, що після війни ніхто із російських акторів не з'явиться на українських знімальних майданчиках. Інакше їх одразу відвезуть до кордону. І самого актора, і того, хто його запросив на зйомки, і продюсера.

Нагадаємо, також повідомлялося, що чоловік Наталії Денисенко тепер служить у ЗСУ.

Крім того Politeka.net писала, що Денисенко розкрила свій заробіток блогера.