Певица Тина Кароль придумала, как еще можно поддержать защитников, которые сейчас отстаивают и борются за свободу Украины.

Так, во время своих концертов Тина Кароль звонила военным, чтобы поддержать их и выразить восхищение, пишет Politeka.net.

«Поддержка важна для всех! Мы собираем деньги, помогаем всем, чем можем по всей стране. Но есть еще одна важная поддержка – моральная: это и утешить, и пошутить. И даже просто позвонить и поблагодарить!», - прокомментировала Кароль «мурашечные» кадры моментов общения с Героями.

Эта идея очень понравилась подписчикам певицы. Также украинцы благодарят Тину Кароль за концерты за пределами Украины.

"Ваш концерт это спасение от одиночества в чужой стране. Вы невероятна. Спасибо за вашу искренность», «Не все герои носят плащи, кто-то платья», «Это очень крутая идея. И я уверена, что такими звонками вы очень вдохновляете наших героев. Спасибо вам», «Тина, вы просто невероятная женщина», «Гордимся», «Гордость», - пишут украинцы в комментариях к новому посту артистки.

Напомним, Тина Кароль в этом году не попала в жюри Нацотбора Евровидения-2023.

Также сообщалось, что разразился первый скандал на Нацотборе - досталось Джамале и Тине Кароль.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев задело мощное стихотворение-проклятие Тины Кароль.