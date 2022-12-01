Украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев опубликовал в своих Instagram-Stories несколько семейных фотографий.

Как сообщает Politeka.net, украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев решил поделиться семейным контентом. В частности на своей странице в Instagram-Stories режиссер и клипмейкер поделился редкими фотографиями с отцом, от которых так и веет теплом.

Алан Бадоев опубликовал в своих Instagram-Stories несколько фотографий с папой Казбеком Идрисовичем. В подписи к кадрам мужчина выразил свою любовь и уважение к родственнику.

Алан не скрывает, что в сложные моменты приходит за советом к отцу, у которого всегда найдется мудрый ответ.

"Папа. Самый мудрый человек для меня, моя сила", — поделился режиссер.

Алан Бадоев также вместе с отцом показал, как дегустировал всевозможные сыры. Папа в это время рассказывал Бадоеву о лакомствах.

"Каждое слово от него принимаю как клад", — добавил знаменитость.

Стоит отметить, что во время учебы на последнем курсе Алан Бадоев снял клип для украинской певицы Ирины Билык на песню "Снег". Это дало старт его карьере.

Международную известность он приобрел после премьеры полнометражного фильма "Оранжевая любовь", который снял в 2006 году.

Напомним, что Бадоев наглядно показал, как подгорает на рф из-за Барских.

Как сообщала Politeka, выехавший во время войны Алан Бадоев взбудоражил украинцев кадрами из Европы.

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