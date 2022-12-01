Как сообщает Politeka.net, супруга украинского шоумена Владимира Остапчука укатила в Австрию, где уже успела завести новые знакомства и начать снова заниматься танцами. Но при этом она не забывает общаться с пользователями сети.
Так, несколько часов назад Кристина Горняк ответила в Instagram-Stories на несколько интересных вопросов своих подписчиков.
На фоне слухов о разводе многих интересовало, какой мужчина никогда не сможет завоевать ее сердце. Кристина Горняк отметила, что есть несколько качеств, с которыми она может мириться и терпеть их в мужчине.
При этом она никогда не сможет принять в мужчине, когда он окажется слабее за нее, не ответственный, жадный, не заботливый (это вообще ее язык любви), если у него очень много понтов (она любит не словом, а делом), тщеславие, когда он плохо раставляет приоритеты.
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Кроме того, Кристина Горняк откровенно призналась, что продолжает общаться со своими бывшими.
"Я почти со свеми дружу - общаемся, поздравляем друг друга с праздником. Радуюсь за их успехи. Но есть те, с кем общаться не вышло. Потому что боль заполнила сердце", - добавила она.
Напомним, что жена Остапчука "кайфанула" в компании другого мужчины, пока мужа нет рядом.
Как сообщала Politeka, жена Остапчука неожиданно появилась в компании статного красавца.
Также Politeka писала, что жена Остапчука раскрыла, что держит ее за границей.