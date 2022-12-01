Об этом, как пишет Politeka.net, Никитюк сообщила на своей странице в Instagram.
«До свидания, папа, мама! Я еду в международное направление», - попрощалась Никитюк с родителями на автовокзале.
Телеведущая уточнила, что едет в командировку и скоро вернется.
«Так, Ивановна в командировку, на клубнику», - пошутила Никитюк, добавив, что находится в классном двухэтажном автобусе «Хмельницкий-Дюсселдорф».
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Наконец-то": Насте Каменских желают найти "нормального мужика" после развода с Потапом
Взрыв прогремел возле украинского посольства в одной из стран Европы: первые подробности
"За тысячу гривен": полиция вычислила автора объявления о продаже младенца в Украине
"Тебе так идет": Тринчер похвасталась модной обновкой, которую позволила себе в черную пятницу, видео
Также Никитюк поспешила уточнить, что ее конечный пункт вовсе не Дюссельдорф, который, к слову, является одним из самых современных и экономически развитых городов Германии.
«Люди все на втором этаже сидят, я на первом возле водителей. Это меня так специально посадили?», - задалась вопросом Никитюк, сидя в салоне автобуса.
Следующее свое короткое видео звезда записала уже со Львова, а уже через несколько часов Леся Никитюк была на пункте пропуска Краковец-Корчева.
«Всем пограничникам Украины приветствия!», - подписала кадр Никитюк.
Напомним, на днях завершилось шоу «Пара на миллион», ведущими которого были Леся Никитюк и Роман Мищеряков. Победителями стали Денис Семенец и Виктория Шрамко.
Пара получила 192,5 тысяч гривен, которые планирует потратить на саморазвитие.
Напомним, Тина Кароль в блестящем платье восхитила новой идеей поддержки ВСУ.
Также сообщалось, что Каминская из "НеАнгелов" ошарашила новым появлением.
Кроме того, Politeka.net писала, что Насте Каменских желают найти "нормального мужика" после развода с Потапом.