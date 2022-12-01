Телеведущая Леся Никитюк после финала реалити-шоу «Пара на миллион» покинула территорию Украины.

Об этом, как пишет Politeka.net, Никитюк сообщила на своей странице в Instagram.

«До свидания, папа, мама! Я еду в международное направление», - попрощалась Никитюк с родителями на автовокзале.

Телеведущая уточнила, что едет в командировку и скоро вернется.

«Так, Ивановна в командировку, на клубнику», - пошутила Никитюк, добавив, что находится в классном двухэтажном автобусе «Хмельницкий-Дюсселдорф».

Также Никитюк поспешила уточнить, что ее конечный пункт вовсе не Дюссельдорф, который, к слову, является одним из самых современных и экономически развитых городов Германии.

«Люди все на втором этаже сидят, я на первом возле водителей. Это меня так специально посадили?», - задалась вопросом Никитюк, сидя в салоне автобуса.

Следующее свое короткое видео звезда записала уже со Львова, а уже через несколько часов Леся Никитюк была на пункте пропуска Краковец-Корчева.

«Всем пограничникам Украины приветствия!», - подписала кадр Никитюк.

Напомним, на днях завершилось шоу «Пара на миллион», ведущими которого были Леся Никитюк и Роман Мищеряков. Победителями стали Денис Семенец и Виктория Шрамко.

Пара получила 192,5 тысяч гривен, которые планирует потратить на саморазвитие.

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