Співачка Тіна Кароль вигадала, як ще можна підтримати захисників, які зараз відстоюють і виборюють свободу України.

Так, під час своїх концертів Тіна Кароль дзвонила військовим, щоб підтримати їх і висловити захоплення, пише Politeka.net.

«Підтримка важлива усім! Ми збираємо гроші, допомагаємо всім, чим можемо цілою країною. Та є ще одна важлива підтримка - моральна: це і розрадити, і пожартувати. Та навіть просто подзвонити і подякувати!», - прокоментувала Кароль «мурашливі» кадри моментів спілкування з Героями.

Ця ідея дуже сподобалася підписникам співачки. Також українці дякують Тіні Кароль за концерти за межами України.

«Ваш концерт це порятунок від самотності в чужій країні. Ви неймовірна. Дякую за вашу щирість», «Не всі герої носять плащі, хтось сукні», «Це дуже крута ідея. І я впевнена що такими дзвінками ви дуже надихаєте наших героїв. Дякую вам», «Тіна, ви просто неймовірна жінка», «Пишаємося», «Гордість», - пишуть українці у коментарях до нового посту артистки.

Нагадаємо, Тіна Кароль цього року не потрапила до складу журі Нацвідобру Євробачення-2023.

Також повідомлялось, що вибухнув перший скандал на Нацвідобрі - дісталось Джамалі і Тіні Кароль.

Крім того, Politeka.net писала, що українців зачепив потужний вірш-прокляття Тіни Кароль.