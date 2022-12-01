Погода в столице в этот день оказалась по-настоящему зимней – город накрыл снегопад. Екатерина Репяхова и Виктор Павлик наслаждалась счастливыми мгновениями.

Как сообщает Politeka.net, украинский исполнитель Виктор Павлик вместе маленьким сыном Михаилом и женой находятся в Киеве. Молодая жена певца Екатерина Репяхова поделилась в Инстаграм радостными кадрами на прогулке по заснеженным улицам украинской столицы.

Погода в столице в этот день оказалась по-настоящему зимней – город накрыл снегопад. Екатерина Репяхова наслаждалась счастливыми мгновениями и делала чарующие снимки на фоне заснеженных улиц украинской столицы.

Жена Виктора Павлика поделилась, что вместе с мужем пришла на концерт. А когда он закончился, супруги решили прогуляться по вечернему Киеву.

Также супруги не удержались и сделали совместное портретное фото, на котором они счастливо улыбались.

"Ліга Сміху возобновили съемки, это не может не вдохновлять. Несокрушимый народ!", - подписала кадры Екатерина Репяхова.

В комментариях пара получила много положительных комментариев, а также были и те, кто указал на разницу в возврасте между супругами: "Очень красивые", "Вы очень похожи друг на друга", "Какая ты красивая Катюш", "Папа с дочкой", "Смишнульки".

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.