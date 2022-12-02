Известная модель Эмили Ратаковски после развода хоть и осталась с маленьким сыном одна, замыкаться в себе она не стала. Тем более, не стала Эмили меняться и комплексовать по поводу своего тела.
В этот раз в дизайнерском пиджаке и светло-синий джинсах, ставшими классикой в этом сезоне, девушка показала дерзкий образ. Привычно не скрыв фигуру от камер, Эмили выглядела оверенно и расслабленно.
«Невероятно 😍; какая она конфетка; такой потрясающий вид❤️; Мы должны остановить Пита; Еще одна супермодель делает пит-стоп; Она была горячей, теперь она еще и милфа💣; ее уверенность восхищает» - пишут в сети.
Благодаря своей любви к слишком открытым костюмам Эмили получает сотни комплиментов в Инстаграм.
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Однако такие предпочтения разделяют не все – экс-супруг Ратаковски заявил, что любовь Эмили к постоянным раздетым фотосессиям надоела ему. Более того, он изменял ей и не стал это скрывать спустя несколько месяцев размолвки.
Ратаковски воспитывает маленького сына одна, поэтому редкие кадры с малышом всегда привлекают внимание.
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