Известная модель Эмили Ратаковски после развода хоть и осталась с маленьким сыном одна, замыкаться в себе она не стала. Тем более, не стала Эмили меняться и комплексовать по поводу своего тела.

В этот раз в дизайнерском пиджаке и светло-синий джинсах, ставшими классикой в этом сезоне, девушка показала дерзкий образ. Привычно не скрыв фигуру от камер, Эмили выглядела оверенно и расслабленно.

«Невероятно 😍; какая она конфетка; такой потрясающий вид❤️; Мы должны остановить Пита; Еще одна супермодель делает пит-стоп; Она была горячей, теперь она еще и милфа💣; ее уверенность восхищает» - пишут в сети.

Благодаря своей любви к слишком открытым костюмам Эмили получает сотни комплиментов в Инстаграм.

Однако такие предпочтения разделяют не все – экс-супруг Ратаковски заявил, что любовь Эмили к постоянным раздетым фотосессиям надоела ему. Более того, он изменял ей и не стал это скрывать спустя несколько месяцев размолвки.

Ратаковски воспитывает маленького сына одна, поэтому редкие кадры с малышом всегда привлекают внимание.

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