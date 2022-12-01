Напомним, финал Нацотбора состоится раньше, чем обычно – 17 декабря.

Услышать песни участников, в том числе Jerry Heil, уже можно на YouTube-канале «Євробачення Україна».

Отметим, что из десяти песен Нацотбора пять на украинском и пять на английском. Jerry Heil решила спеть на аглийском. В комментариях слушатели признаются, что боялись, что песня им может не понравиться.

«Она достойная музыкант. Прекрасно знает английский. Профессионально представляет современную украинскую культуру», «Этот вокал вызывает мурашки по коже», «Очень волновался, что песня не заденет и будет что-то не то. Но после прослушивания мурашки по телу - это то, что нам нужно. Желаю победы!», «Это шикарно, очень! Не разочаруюсь, если она будет представлять. Также это не похоже на прошлые годы, и это очень хорошо», «Королева», «Вау!», "Победитель", - пишут в комментариях к песне пользователи соцсетей из разных стран мира.

Добавим, что Jerry Heil сейчас находится за границей – в США.

Украинская певица пытается совмещать учебу, работу над своими песнями и подготовку к Нацотбору на Евровидение. Jerry признается, что это совсем нелегко.

«Первая половина дня — это я для Украины делаю там релизы песен, записываю "айдишки" для радио, пишу песни, выпускаю их, видеосъемка и контент. Иногда домашка. Вторая половина дня — обучение, хожу на пары и сижу там до вечера», - рассказала певица, добавив, что скоро еще и экзамены начнутся.

Напомним, ранее сообщалось о первом скандале на Нацотборе.

Как сообщала Politeka, Тарас Тополя из "Антитела" раскрыл свой самый главный страх в роли члена жюри Нацотбора.

Также Politeka писала, что Вакарчук честно высказался о Евровидении и Kalush Orchestra.