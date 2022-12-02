В этот раз в сторис на своей странице в Instagram шеф-повар предложил еще один простой и вкусный способ приготовления куриных голеней.

"Я очень легко впадаю в зависимость. Так было с розмарином. Моя нынешняя зависимость - это голени", - признается Евгений Клопотенко.

Для приготовления нам понадобится минимум ингредиентов:

голени – 6 штук

паприка – 1 уп.

соль по вкусу

лайм – 1 шт.

тимьян – 2 веточки

масло – 1 ст.л.

Всё очень просто. Голени маринуем в паприке с добавлением 1 столовой ложки масла и сока лайма, солим и выкладываем на сковороду. Затем добавляем тимьян и жарим под крышкой на медленном огне 15-20 минут.

При этом звезда "Мастер Шеф" обрадовал поклонников самоиронией. Клопотенко с аппетитом набросился на уже готовые голени и насмешил выражением лица.

"Досмотрите до конца и посмейтесь над моей реакцией... И наша любимая рубрика: самая удачная подпись к этому фото", — написал Евгений, предложив украинцам поделиться своими шутками по этому поводу.

Ранее Клопотенко предлагал еще более простой рецепт куриных голеней, для которого нужны только 6 штучек голеней, 1 лимон, 2 ст. л. подсолнечного масла, 50-70 мл воды, соль и перец по вкусу.

Напомним, Евгений Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

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