Лилия Ребрик много лет была звездой шоу "Утро с Украиной" на канале "Украина", пока он в июле не прекратил свое вещание. Позже она стала ведущей проекта "Утро дома" на телеканале "ДОМ", а теперь также ведет новую программу "Дождусь", где помогает встретиться людям, которых разлучила война.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда разместила эффектные фото с прогулки по заснеженному лесу, на которую она вышла в сером спортивном костюме, пальто и стильных сапожках.

"Такая длинная зима - с февраля, что и не заметили, что уже пришла новая зима! 1 декабря. 281 день войны. Несмотря на все хоть иногда улыбайтесь! Несмотря на все пусть хоть иногда на душе будет тепло (и в домах тоже 🙃)", — обратилась Лилия Ребрик к украинцам.

Поклонники в комментариях поддержали ведущую:

"С первым днем ​​зимы... 💔❄️ Все обязательно будет хорошо, и совсем скоро придет весна 🙏🏻 И в душе, и на улице, и в сердце";

"Будем улыбаться всегда, даже сквозь слезы... Сегодня день рождения моей дочери, но обнять ее не могу, она очень далеко от меня. Верю в победу, жду встречи с родными! 🙏💙💛";

"Лилия, Вы солнышко! С таким людьми мы не замерзнем! Держимся!";

"У вас такая уж зима ... чтобы еще и мир наступил";

"Красавица, мы обязательно победим".

Напомним, Лилия Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутное время.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила прежние времена, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свое роскошное загородное здание во время непогоды.