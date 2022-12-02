Прошлым летом популярный в Украине шоумен и продюсер Иракли Макацария, который был участником шоу "Холостяк", сыграл роскошную свадьбу со своей возлюбленной Лизой Чичуа. И хотя девушка на 17 лет младше телезвезды, это не стало преградой в создании семьи. Девушка часто радует свою аудиторию в Instagram яркими фото и в этот раз выложила в сети очаровательный снимок с мужем.

Похоже, Лиза и Иракли побывали на светском рауте, на новой фотографии они запечатлены за столиком в роскошном заведении, где было очень людно. Перед камерой парочка появилась при полном параде – она в элегантном черно-белом платье с открытым верхом и безупречной укладкой, а он в черном костюме с белой рубашкой. Оба мило улыбаются фотографу и смотрят в объектив.

В подписи к публикации Чичуа ничего не написала, оставила лишь сердечко-эмодзи. Зато пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию девушки: "Вы прекрасны", "Такие красивые! Аж настроение поднимается, глядя на вас!", "Паре счастья желаю, берегите себя", "Красивая пара", "Ты сияешь", "Прекрасная пара", "Невероятная пара", "Какая замечательная пара. Еще раз благодарю вас за поддержку Украины", "Красивые", "Девушка-ангел".

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