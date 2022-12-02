Популярная украинская модель и блогерша Анна Неплях, которая в прошлом году получила титул "Мисс Украина-Вселенная", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила поклонников, показав необычные кадры из новой фотосессии.

На новых черно-белых фотографиях Анна запечатлена вблизи, ее лицо моно увидеть крупным планом. Можно заметить, что девушка надела для фотосъемки открытый наряд, который оголил плечи. Ее роскошные волосы распущены в объемной укладке, а на лице элегантный макияж с акцентом на глазах, которыми она буквально испепеляет смотрящих.

В подписи к публикации Неплях поделилась секретами ухода за лицом во время холодов, и рассказала о средствах, которыми пользуется сама: "Топ средств, чтобы с морозами увлажнить кожу и не дать ей замерзнуть. Все рекомендации по самым популярным вашим ответам. Для себя я выбрала украинский бренд". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию модели, обсуждая средства, которые она порекомендовала.

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