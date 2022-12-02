Всемирно известная модель, актриса Моника Беллуччи показывает в Инстаграм только лучшие свои фото. Даже несмотря на то, что как на публике, так и на обложках журналов Моника блистает исключительно в нарядах черно-белых оттенков, ей удается впечатлить.
Знаменитость делает акценты на классике, избегает лишних демонстраций фигуры и при этом не скрывает возрастные изменения. Именно благодаря любви Моники к натуральности, число ее фанатов не уменьшается.
Для новых съемок артистка выбрала черную шубу и аккуратный ремень, а волосы оставила распущенными, что понравилось поклонникам в Инстаграм:
«Все еще прекрасна; я влюбляюсь; это идеально; Мне кажется она на что-то намекает; хочу такую кожу; Моника такая смелая; не каждой дано быть элегантной».
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Звезда была замужем за актером Венсаном Касселем, от которого родила двоих детей. Старшая дочь Дева выросла настоящей красоткий и пошла по пути мамы, став моделью. Моника решила показать свою дочь, которая в очередной раз снялась для мирового глянца.
Дева на фото позировала в платье с эффектным декольте. Звезда сидела на кресле, впечатляя формами.
Напомним, юная дочь Моники Беллуччи в дизайнерском топике легко превзошла звездную маму
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