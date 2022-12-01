Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила короткое видео, в котором можно услышать маленький фрагмент нового хита певицы.

Как оказалось, Светлана после презентации песни "Два незнайомці" заинтриговала поклонников новым хитом. Скорее всего, это будет еще одна песня на украинском языке. В новом видео артистка появилась на темной и туманной улице, а на фоне звучит сирена воздушной тревоги. Перед камерой Светлана появилась в бесформенном вязанном свитере и сером плаще, она выглядит максимально соответствующе обстановке вокруг.

В подписи к публикации Лобода анонсировала премьеру: "ПРЕМЬЕРА! Сегодня! 00:00". Поклонники тут же принялись комментирвоать новую публикацию звезды: "Песня даже не началась, а уже пробирает", "Украина, держись", "Очень ждем!", "Этот звук", "Ты наша украинская гордость, молодец", "21 век, человечество, сложно понять, как такое могло случиться", "Эта сирена, до мурашек", "Трогательно, уже слезы на глазах", "Этот ужасный звук сирен", "Нет ничего страшнее звука сирены".

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