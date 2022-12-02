По мнению некоторых, победителями должны были стать совсем другие люди, пишет Politeka.net.

Напомним, за звание лучшей пары проекта пришлось побороться Марку Куцевалову с Анастасией Талпой и Денису Семенцу с Викторией Шрамко.

В результате большинство голосов получили Денис и Виктория. Приз в размере 192,5 тысяч гривен победители планируют потратить на саморазвитие.

В комментариях к финальному выпуску телезрители заявляют о своем разочаровании и обвиняют пару в неискренности.

«Какой ужасный финал! Мне даже стыдно за организаторов, которым пришло в голову позволить выиграть неискренней паре. На фоне Марка и Насти они даже рядом не стоят», «Нет слов, одни выражения... Марк и Настя лучшие, это очевидно», «Очень сильно расстроил финал. Абсолютно несправедливая победа», «Не пойму, зачем я смотрела все время это шоу, если в итоге победили люди, которые все время носили маски и каждый раз показывали свою слабость», «Огромный осадок... Незаслуженная победа», «Переснимите финал и отдайте победу Марку!», «Я в огромном огорчении Действительно победа далека от справедливости. Всё же для меня на первом месте это любовь, понимание и поддержка . Всем сердечком за Марка и Настю. Надеюсь, у них все сложится еще круче», «Какое несправедливое шоу», - возмущаются зрители.

Добавим, что сам Денис признался, что участие в телешоу было его самой большой мечтой с детских лет. Свою победу в шоу «Пара на миллион» Денис расценивает, как старт в его карьере шоумена и «трамплин к новым высотам».

Парень также надеется, что уже совсем скоро будет вести собственные шоу.

Напомним, Леся Никитюк после финала "Пара на миллион" уехала из Украины.

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