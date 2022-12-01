Телеведуча Леся Нікітюк після фіналу реаліті-шоу «Пара на мільйон» залишила територію України.

Про це, як пише Politeka.net, Нікітюк повідомила на своїй сторінці в Instagram.

«До побачення, тату, мамо! Я їду у міжнародний напрямок», - попрощалася Нікітюк із батьками на автовокзалі.

Телеведуча уточнила, що їде у відрядження і незабаром повернеться.

«Так, Іванівно у відрядження, на полуницю», - пожартувала Нікітюк, додавши, що знаходиться у класному двоповерховому автобусі «Хмельницький-Дюсселдорф».

Також Нікітюк поспішила уточнити, що її кінцевий пункт зовсім не Дюссельдорф, який, до речі, є одним із найсучасніших та економічно розвинених міст Німеччини.

«Люди усі на другому поверсі сидять, я на першому біля водіїв. Це мене так спеціально посадили?», - запитала Нікітюк, сидячи в салоні автобуса.

Наступне своє коротке відео зірка записала вже зі Львова, а вже за кілька годин Леся Нікітюк була на пункті пропуску Краковець-Корчова.

"Усім прикордонникам України вітання!", - підписала кадр Нікітюк.

Нагадаємо, днями завершилося шоу «Пара на мільйон», ведучими якого були Леся Нікітюк та Роман Міщеряков. Переможцями стали Денис Семенець та Вікторія Шрамко.

Пара отримала 192,5 тисячі гривень, які планує витратити на саморозвиток.

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