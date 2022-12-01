Співачка Оля Полякова розповіла, що в тому, що наразі вона танцює на паркеті грузинського шоу «Танці з зірками» винен випадок.

За її словами, все сталося у ресторані у Тбілісі, де вона у добрій компанії «мекнула» вина.

Того літнього вечора Полякова після свого благодійного концерту в Грузії відпочивала у компанії продюсера концерту та добре відомого українській публіці за участю у телешоу «Холостяк» та «Танці з зірками» Іраклі Макацарія.

«Ми сиділи ввечері у ресторані, вже після благодійного концерту, та пили сапераві. І це воно все винне, тому що я мекнула та пообіцяла танцювати. А я жінка, яка завжди тримає своє слово», - розповіла Полякова в інтерв'ю ЖВЛ, додавши, що її участь у грузинських «Танцях» також має благодійний контекст.

Українська співачка є амбасадором благодійного проекту «Незламні», у рамках якого вона допомагає збирати кошти на протезування українців, які постраждали від російського вторгнення.

Нагадаємо, що партнером Олі у шоу є український танцюрист Макс Єжов, який уже брав участь у «Танцях зі зірками» у парі з Лесею Нікітюк. Цікаво, що організатори шоу обіцяли співачці, що її партнером стане грузин. Однак потім було вирішено, що у парі мають бути лише українці.

Ні Полякова, ні Макс Єжов не знали, з ким танцюватимуть, і побачили один одного вже в Грузії.

Як виявилося, за час війни Єжов схуд на 15 кілограмів, і продюсери шоу навіть сумнівалися, що він зможе піднімати "таку тьотю".

Полякова має намір виграти у шоу головний приз - квартиру в Батумі. Її співачка обіцяє подарувати якійсь багатодітній українській родині, яка втратила житло внаслідок бойових дій.

Крім того, Politeka.net писала, що Полякова в Грузії показала свою маму, яка не старіє.

Також нагадаємо, що Полякова опинилася на межі вильоту із шоу.