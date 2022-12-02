Как сообщает Politeka.net, из-за отключения света сейчас страдают все. Однако украинцы уже научились приспосабливаться к таким реалиям, потому что - несокрушимы. Украинская певица и победительница "Евровидения-2016" Джамала опубликовала в Инстаграм фото блэкаута в Киеве.

Артистка Джамала на некоторое время вернулась в украинскую столицу из Польши, где давала благотворительные концерты. Она призналась, что город в полной темноте вызвал у нее непривычные эмоции. Кроме того, артистка напомнила, что в отсутствии света на улицах столицы виновата россия и ее постоянные обстрелы.

"Предыдущие удары привели к тому, что в настоящее время дефицит производства электроэнергии составляет около 30%. Тысячи городков, сел и около 6 миллионов человек сейчас без света. Раньше ездила на поезде и видела освещенные ночью улицы, на этот раз увидела страну во тьме. Страна-агрессор хочет погрузить Украину в эту тьму, а сама уже давно в ней тонет... Мы должны быть едины, насколько это возможно", - отметила Джамала.

Кроме того, победительница"Евровидения-2016", поблагодарила всех работающих и восстанавливающих свет - это более 1000 профессионалов, которые также являются настоящими героями.

В комментариях украинцы поддерживают друг друга и отмечают, что верят в победу.

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.