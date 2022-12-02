Супруг певицы Насти Каменских, продюсер и певец Потап на фоне разговоров о разладе в их семье выехал за границу.

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм Потап сообщил, что он побывал в столице Польши – Варшаве.

Там во время выступления украинской группе танцевальной музыки Mozgi удалось собрать 100 тысяч гривен на разминирование деоккупированного Херсона.

«Варшава, спасибо!», - поблагодарил Потапа за прием и щедрость.

В свою очередь подписчики высказали Потапу благодарность за его деятельность и спрашивают, когда его ждать в других городах, таких как Париж и Лондон:

«Спасибо из Херсона!», «Спасибо большое!», «Алексей, в Польше у украинцев уже мало денег, лучше дальше в Европу, больше донатов будет! Спасибо за то, что делаешь!», «Когда в Париж?».

Напомним, что ранее у поклонников Потапа и Насти Каменских появились предположения, что пара близка к разводу.

Так, подписчики отмечают, что они давно не появляются вместе, не тни совместных видео, ни фото.

Кроме того, стало известно, что сотрудничество с Потапом разорвала его бывшая супруга Ирина Горовая.

«Мы сделали друг для друга все, что могли — я с точки зрения бизнеса, а он с точки зрения креатива. Но в какое-то время мы поняли, что наша работа вроде бы исчерпана», - прокомментировала этот разрыв Горовая.

Также сообщалось, что Потап расплакался в прямом эфире.