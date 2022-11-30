Як пише Politeka.net, Ірина Горова - відома українська продюсерка та співзасновник MOЗGI GROUP разом із колишнім чоловіком Потапом (Олексієм Потапенком). А тепер стало відомо, що партнери з бізнесу більше не працюватимуть разом. В інтерв'ю Ірина розповіла про розпад MOЗGI GROUP, фрагмент якого опублікувало ЖВЛ у себе в Інстаграм.

"Він для мене один і єдиний, хто допоміг мені взагалі зрозуміти, що таке шоу-бізнес і з якого боку до нього підходити. Ми зробили одне одному все, що могли. Я з точки зору бізнесу, а він з креативу. Але в якийсь час ми зрозуміли, що наша робота начебто вичерпана. Я думаю, що в мене велике майбутнє щодо розвитку музичної індустрії в Україні, а в нього в тій індустрії, яку він вибере".

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Молодець, давно пора", "Боже мій, я звичайно розумію що гроші, бізнес це важливо, і не хочеться втратити все це через чоловіка, який такий собі чоловік. Тільки уявіть, скільки вона терпіла бруду, поки він гуляв з Настею . Жах! Давно треба було поперти, куди подалі", "Вибачаюсь за хамство, але скільки можна було терпіти це боягузливе, брехливе опудало. Дійсно канал 1+1 не поважає своїх глядачів, штовхаючи це безглузде створення в телепередачі. Де він був з початку війни?".

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