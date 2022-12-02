Снимок украинский актер Тарас Цымбалюк решил не подписывать, а оставил один смайлик в виде красного сердца.

Как сообщает Politeka.net, украинский актер, звезда сериала "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк, не скрывает, что больше не одинок, и охотно делится совместным романтическим контентом. На своей странице в Инстаграм-Сториз знаменитость опубликовал еще одно страстное фото с новой девушкой.

В фотоблоге знаменитость порадовал поклонников фото с любимой. Снимок Тарас Цымбалюк решил не подписывать, а оставил один смайлик в виде красного сердца. Вероятно, фотографию он сделал дома, поскольку позирует без футболки. Актер нежно целовал любимую и страстно обнял. Знаменитость добавил к черно-белому снимку эмоджи в виде красного сердечка.

Похоже, Тарас Цымбалюк уже не скрывает, что больше не одинок. Впрочем, лицо своей возлюбленной Тарас не торопится показывать.

Стоит отметить, что более двух недель назад звезда сериала "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк уже делился фотографиями, на которых изображен с новой пассией. На кадрах были запечатлены общие моменты из жизни влюбленных. Как вот прогулка, ужин. Один из кадров был сделан в баре, когда пара хорошо проводила вместе время.

Напомним, что Цымбалюк из "Крепостной" восхитил новой фотосессией по мотивам легендарного фильма.

Как сообщала Politeka, Цимбалюк из "Кріпосної" выступил против принудительной украинизации и назвал причину.

Также Politeka писала, что Цымбалюк из "Крепостной" в расстегнутой рубашке пощекотал нервы фанаток.