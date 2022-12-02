Как сообщает Politeka.net, украинский актер, звезда сериала "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк, не скрывает, что больше не одинок, и охотно делится совместным романтическим контентом. На своей странице в Инстаграм-Сториз знаменитость опубликовал еще одно страстное фото с новой девушкой.
В фотоблоге знаменитость порадовал поклонников фото с любимой. Снимок Тарас Цымбалюк решил не подписывать, а оставил один смайлик в виде красного сердца. Вероятно, фотографию он сделал дома, поскольку позирует без футболки. Актер нежно целовал любимую и страстно обнял. Знаменитость добавил к черно-белому снимку эмоджи в виде красного сердечка.
Похоже, Тарас Цымбалюк уже не скрывает, что больше не одинок. Впрочем, лицо своей возлюбленной Тарас не торопится показывать.
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Стоит отметить, что более двух недель назад звезда сериала "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк уже делился фотографиями, на которых изображен с новой пассией. На кадрах были запечатлены общие моменты из жизни влюбленных. Как вот прогулка, ужин. Один из кадров был сделан в баре, когда пара хорошо проводила вместе время.
Напомним, что Цымбалюк из "Крепостной" восхитил новой фотосессией по мотивам легендарного фильма.
Как сообщала Politeka, Цимбалюк из "Кріпосної" выступил против принудительной украинизации и назвал причину.
Также Politeka писала, что Цымбалюк из "Крепостной" в расстегнутой рубашке пощекотал нервы фанаток.