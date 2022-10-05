Актор Тарас Цимбалюк розповів, що мовне питання зараз дуже важливе для будь-якої людини, але виступив проти примусової українізації.

Український актор, зірка серіалу "Впіймати Кайдаша" та "Фортечна" Тарас Цимбалюк, як і багато українців, часто спілкувався російською мовою і не бачив у цьому нічого поганого. Однак після повномасштабного вторгнення ця мова стала сприйматися як ворожа. Актор висловив свою думку щодо українізації в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Актор розповів, що мовне питання зараз дуже важливе для будь-якої людини, але для українців – це зараз потужна зброя.

"Якщо ми говоримо про якусь Швейцарію, де люди говорять англійською, німецькою — то носії цієї мови не були агресорами в таких масштабах. Якщо ж йдеться про росіян, які принесли в Україну свою мову, то після повномасштабного вторгнення ми повинні розуміти, що це мова агресора. Нам потрібно усвідомити, що ось окупант, і російська мова несе у собі максимальне зло", - сказав Тарас Цимбалюк .

При цьому Тарас Цимбалюк вважає, що не слід нав'язувати всім українську мову силою.

"Дуже безглуздо зараз тиснути на людей з того ж Маріуполя чи Луганська — вони повинні звикнути до мови поступово. Ми живемо у досить непростий час, старше покоління росло в радянському союзі та розмовляло російською", — додав Тарас Цимбалюк.

Нагадаємо, що Цимбалюк з "Кріпосної" вперше вибухнув одкровеннями про розлучення.

Як повідомляла Politeka, Цимбалюк з "Кріпосної" назвав українку, в якій розчарувався.

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