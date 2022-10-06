Популярний український актор та зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк, який нещодавно, через чотири роки шлюбу, розлучився з дружиною – дизайнером Тіною Антоненком, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист розбурхав фанатів новою фотосесією у стилістиці фільму Люка Бессона "Леон кілер".

Як видно на фото, Тарас приміряв образ французького актора Жана Рено із легендарного фільму "Леон кілер". Поруч із ним на фотографіях позує маленька дівчинка, яка у свою чергу перетворилася на юну героїню Наталі Портман Матільду з фільму. У фотосесії присутні яскраві образи, предмети та речі, які дізнаються усі, хто дивився фільм. Тут і коротка стрижка-каре Матильди, шапочка та окуляри Леона, і знаменитий вазон.

У підписі до публікації Цимбалюк написав: "LEON & MATILDA". Захоплені шанувальники відразу почали коментувати нові фото на сторінці актора: "Клас", "Це щось неймовірно", "Крута зйомка", "Фото неймовірні, вогонь", "Цікаве", "Круто", "Вогонь!", " Супер", "Клас", "Дуже круто!", "Дуже класно", "Шикарні фото", "Це просто бомба. Такі круті", "Як же це круто!".

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