Менее чем за сутки новая пародия в исполнении актера студии «Квартал 95» Юрия Великого набрала сотни тысяч просмотров и более тысячи комментариев.

В этот раз Великий высмеял встречу президента россии Владимира Путина с якобы матерями военнослужащих, пишет Politeka.net.

«Спасибо, что нашли время посидеть на карантине две недели ради того, чтобы пообщаться со мной каких-то пару минут. Вы знаете, как президент я понимаю вас как мам, которые своих сыновей, можно сказать, выкармливали, вынашивали, а теперь они едут туда некормленные, чтобы их там выкашивали», - говорит Великий в образе Путина.

Герой новой острой пародии Великого утверждает, что такая ситуация «гораздо лучше, чем бесславно окочуриться» в россии от алкоголизма или попав в ДТП.

«В нашей стране, как вы понимаете, вариантов не много. Я буквально за полчаса до вас общался с одной российской матерью, у которой тоже двое сыновей, Хрюша и Степашка. И что поразительно – она заявила, что готова поехать на Украину вместе с ними. Да вы ее все прекрасно знаете, это Ангелина Вовк. Когда-то благодаря ей ваши деть могли засыпать под ее рассказы, а теперь благодаря мне ваших детей буду засыпать под мои рассказы…», - ликует «лидер государства».

Менее чем за сутки пародия в исполнении звезды «Квартал 95» собрала почти 400 тысяч просмотров. Восхищенные пользователи YouTube засыпали Великого комплиментами.

«Великий Актёр Великой Страны с Великим Президентом! С любовью из Тбилиси», «Очередной шедевр! Брависсимо, Юрий! Спасибо, что бабу Лину Вовк протащили , уж как она опозорилась со своим глупым заявлением, просто срам!», «Юрий, вы показали этот парад уродов во всей его жуткой правде. Горькой правде победившего людоедского абсурда. Это уже не пародия. Это сатира самого высокого уровня. Браво!», «Аплодирую стоя!», «Юра ты великий Так держать Слава Украине».

Напомним, ранее Юрий Великий высмеял Лукашенко.

Также сообщалось, что звезда Квартал 95 "катком" проехался по пресс-секретарю Кремля Пескову.

Ранее вместе со звездой "Женского квартала" Великий снял пародию на оккупанта его жену.