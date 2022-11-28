Популярний український комік та актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародіював президента Зеленського, зараз робить влучні пародії на російських і не лише персонажів. Так, цього разу комік опублікував у своєму Instagram нове відео, на якому показав дотепну пародію на диктатора Лукашенка.

Великий вирішив спародувати білоруського президента, який ховається за шторою від замаху на вбивство. Спочатку на відео комік стоїть за шторою та розмовляє із голосом за кадром, він пояснює, що на нього готується замах з боку України, Польщі, НАТО, але в жодному разі від росії. Потім голос за кадром пропонує Лукашенку поїсти, адже він три дні сидить за шторою. На це диктатор пропонує йому самому спочатку спробувати їжу та починає роздавати інструкцію, як правильно їсти драники.

Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію Великого, відзначаючи його дивовижний талант до пародій: "Ну як у вас так виходить", "Як він це робить. Просто геніально", "Браво!", "Клас", "Боже! У нас неймовірно талановиті люди! Дякую за ваш геніальний талант! Ви супер", "Драник, піцу і дівчину беруть руками", "Кращий! Великий нас не втомиться смішити і піднімати настрій ніколи. , то як завжди, 5! Дякую", "Такий смішний", "З самого ранку настрій підняли, дякую, Ви неймовірний, талановище".

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