Участники шоу «МастерШеф» нередко выясняют между собой отношениями не только как повара, но и как непримиримые соперники.

Так, съемочная площадка, на которой уже больше десяти лет царствует шеф-повар Эктор Хименес-Браво становилась местом шумных разборок, громких обвинений, оскорблений и угроз.

«Скажи спасибо, что у тебя морда целая, дружище», - кричит один участник другому, в ответ на обвинения: «Мне пришлось как на войне, в казанок складывать все… Гляньте на него, стоит, улыбается!».

Уже через минуту громкая перепалка мужчин в фартухах едва не превращается в драку.

«Ты все сказал?», - говорит один другому и бьет его кулаком.

Участника начинают оттаскивать и уговаривать угомониться: «Зачем оно тебе надо? Ярик, хватит!».

«Саша завали! Ты дупля не даешь», - грубо просит уже другой участник своего коллегу по съемкам на «Мастер Шеф» в ответ на его рекомендации, как готовить.

Примечательно, что этот скандал произошел между участниками одной команды.

«Слышишь», ты бабушке своей будешь говорить! Досвидос!... Артем, ты что тупой!... Кирпичем этого придурка. Косячит каждый день», - кипятился один из участников третьего сезона, пытаясь донести до участника своей команды, как лучше поступить.

Позже в интервью он говорил, что если бы у него было бы что-то острое или тяжелое – он бы кинул.

В 11 сезоне тоже не обошлось без громких разборок. Ссора произошла из-за помидоров и вина.

«Петушиные бои», «Чем больше сезон, тем повара худее», «Димасик и Ярик тут однозначно самые яркие, лучшая парочка», - комментируют телезрители подборку шумных ссор парней за все сезоны «МастерШеф».

При этом некоторые отмечают, что драки девушек, которые не были включены в этом видео, были «пожестче».

Напомним, ранее "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом сочной курочки.

Также сообщалось, что Эктор Хименес-Браво поделился рассказом о своей профессии.

Кроме того Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" решился использовать украинские приправы, которые недолюбливал.