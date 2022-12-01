Як повідомляє Politeka.net, відомий шеф-кухар та беззмінний суддя кулінарного телепроекту "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво перебуває в Україні та займається волонтерством. Кілька годин тому на своїй сторінці в Інстаграм-Сторізі він вирішив розповісти, які навички потрібні для того, щоб стати шеф-кухарем.

Як розповів Ектор Хіменес-Браво, по-перше, дуже важливий досвід на професійній кухні, а по-друге, потрібно багато вчитися.

"Неможливо стати шеф-кухарем, якщо ти тільки виставляєш свої відео на Youtube або ж у Tik-Tok. Потрібно йти і вчитися і багато практикуватися на професійній кухні. Якщо ти хочеш бути шеф-кухарем, то вчи кулінарний курс чи кондитерський, а також практикуй на професійній кухні. Мінімально 5 років. І лише після цього ти можеш сказати, що ти шеф-кухар", - заявив Ектор Хіменес-Браво.

Крім того, він додав, що важливими є бажання та завзятість.

Хіменес-Браво наголосив, що бути шефом – це покликання. Ця професія, за його словами, передбачає звичку завжди торгуватися на базарі за найкращі помідори, бо шеф-кухар це робить у ресторані з постачальниками.

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