Цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар запропонував ще один простий та смачний спосіб приготування курячих гомілок.
"Я дуже легко впадаю в залежність. Так було з розмарином. Моя теперішня залежність — це гомілки", — зізнається Євген Клопотенко.
Для приготування нам знадобиться мінімум інгредієнтів:
гомілки - 6 штук
паприка - 1 уп.
сіль за смаком
лайм - 1 шт.
тим'ян - 2 гілочки
олія - 1 ст.л.
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Все дуже просто. Гомілки маринуємо в паприці з додаванням 1 столової ложки олії та соку лайма, солимо та викладаємо на пательню. Потім додаємо тим'ян та смажимо під кришкою на повільному вогні 15-20 хвилин.
При цьому зірка "Мастер Шеф" порадував шанувальників самоіронією. Клопотенко з апетитом накинувся на вже готові гомілки та насмішив виразом обличчя.
"Додивіться до кінця і посмійтеся з моєї реакції... І наша улюблена рубрика: найвдаліший підпис до цього фото", — написав Євген, запропонувавши українцям поділитися своїми жартами з цього приводу.
Раніше Клопотенко пропонував ще простіший рецепт курячих гомілок, для якого потрібні лише 6 штучок гомілок, 1 лимон, 2 ст. л. соняшникової олії, 50-70 мл води, сіль та перець за смаком.
Нагадаємо, Євген Клопотенко з "Мастер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.
Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дав рецепт цікавої закуски з сиру.
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