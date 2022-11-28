Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво – відомий український шеф-кухар, ресторатор та суддя "Майстер Шеф" колумбійського походження. Фанати кулінарного шоу при цьому зауважували, що Ектор не дуже любить, коли у стравах присутні українські приправи кріп та петрушка.

"Роздратує Ектор з несприйняттям наших приправ (кріп, петрушка), коли заходить мова про них, з такою огидою та зневагою - що начебто українці нічого крім цих трав не використовують... Поважаємо один одного, це наші продукти, які ми любимо, які часто використовуємо... ми ж не висловлюємося, про вашу кухню не добре, хоча впевнена не всі приправи припадуть до душі українцям... Не хочу нікого образити, але майте пан Ектор повагу до традиційних продуктів Українців", "Я повністю з Вами згодна. Сама багато про це писала!Особливо обурює, коли в страву треба б додати кріп та ін., але цього не роблять тому, що Ектор не любить... Враження, що шоу називається не МШ, а "Готуємо для Ектора", - писали фанати.

Сам же Ектор в інтерв'ю зізнавався, що має нормальні стосунки з кропом:

"Я дуже люблю кріп. У мене немає з ним жодних проблем. З чим я не згоден, так це використовувати кріп у всі рецепти, де він навіть не підходить. Кріп - ідеальний для морепродуктів і риби. У нього делікатний смак як у анісу або ванілі Але я вважаю, що він не підходить м'ясу та салатам Це моя особиста думка, як шефа. Я не маю нічого проти кропу. Просто пропоную людям не використовувати його з усіма стравами, оскільки у нього специфічний смак. Коли ви використовуєте спеції або трави для блюда, ви повинні бути впевнені, що вони підкреслять смак. Я люблю кріп, але він повинен використовуватися коректно".

А цього разу Хіменес-Браво вирішив у своєму сторисі Інстаграм показати реакцію фанатів на його блюдо з кропом.

"Я так і знала - робив рулетики з кропчиком", "Кріп! Не може бути. Ти не ти, коли без Інстаграма", - написали українці.

"Знав, що оціните", - написав у відповідь фанатам Ектор.

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А ще Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" дав рецепт простої та ситної страви для всієї родини.

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