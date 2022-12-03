Популярная модель Ким Кардашьян не так часто показывает домашние кадры, реальные снимки из семейного отдыха с минимумом фотошопа. Известно, что 42-летняя звезда не переносит критику и всячески избегает провальных образов на камеру.

Не так давно она решила показать подборку кадров со старшей дочерью, а заодно и засветила лицо якобы без макияжа, но с явными фильтрами. В сети сразу подметили, что такие кадры сделаны специально для того, чтобы видеть, как Кардашьян умеет омолаживаться.

«Ким со свежим лицом 🤎; Эта кожа 😍; Красиво 😍; Нарциссизм во всей красе; Душа вашей дочери уже продана? Люди не забудут, Кимми; Глаза Ким выпучены, это начало ее падения, помяните мои слова; Еще селфи с утиными губами; Позирование с вашим ребенком не заставит нас забыть» - отвечают в сети.

Ранее Кардашьян посетила гала-вечер Baby2Baby 2022, где смогла отличиться выбором наряда и своей речью. Как известно, сейчас Ким занимается своим брендом одежды и активно рекламирует его даже у себя дома.

Напомним, "Впереди много добрых дел": Ребрик честно рассказала о работе в новой для нее сфере, видео.

Как сообщала Politeka, "Вам очень идет": Квиткова из "Холостяка" выгуляла стильный аутфит в любимом цвете.

Также Politeka писала, что "Это кульминация": Лобода с украинским флагом в руках рассказала, как заканчивает свои концерты.