Популярная Инстаграм-модель Кайли Дженнер подвела итоги за семь лет работы своего бренда.

Популярная Инстаграм-модель, владелица своего бренда косметики Кайли Дженнер решила показать архивные кадры с рекламы, которую когда-то устраивала для свей продукции. В честь годовщины бренда, Дженнер показала сразу несколько памятных снимков.

«7 лет kyliecosmetics! Спасибо за всю любовь на протяжении многих лет, это было бы невозможно без поддержки всех вас. самые лучшие воспоминания! От всплывающих окон до сумасшедших дней распродаж, которые меня бы напрягали, ха-ха, до совместного установления рекордов и установления трендов.

Kylie Cosmetics позволила мне поделиться частичкой того, что я люблю, и я никогда не чувствовала себя ближе к вам, ребята. Я горжусь своей командой и тем, чего мы смогли достичь» - поделилась Кайли.

В сети также отреагировали на обращение:

«Лучшие 7 лет! 💓 Уже почти наступил 2023 год! 😍; О мой Бог. Не могу поверить, что прошло 7 лет; Так здорово смотреть, как растет твой малыш; так горжусь тобой! ты вдохновляешь меня каждый день!; Я думал, она собиралась сказать, что собирается закрыть свою линию, потому что ее продажи упали за последние годы; уже 7 лет?!?! Я старый».

Ранее Кайли решила подурачиться с сестрой Кендалл – всемирно известной моделью, которая получает внушительные суммы за один выход на подиум. Многие далеко не всегда лестно реагируют на звездные образы и даже внешность девушек.

Но находятся и те, кто без ума от семейства Кардашьян-Дженнер.

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