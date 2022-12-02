Редакция Politeka.net публикует рецепт самого простого способа приготовления печенья, чтобы вы могли быстрее им насладиться.
Какие ингредиенты нужны для Печенья за 15 минут:
Кефир (комнатной температуры) — 100 мл;
Яйцо куриное — 1 шт;
Масло растительное — 60 мл;
Сахар (если любите слаще -в тесто добавьте не 1 ст.л сахара, а 2-3 стл. и дополнительно еще понадобится для посыпки примерно 1-2 ст.л или по вкусу) — 1 ст. л.;
Мука пшеничная — 250 г;
Разрыхлитель теста — 1 ч. л;
Время приготовления: 15 минут.
Рецепт Печенье за 15 минут: разбить одно яйцо и перемешить венчиком. Затем добавить сахар и снова все перемешать. Добавляем кефир, растительное масло и размешиваем.
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Далее всыпаем муку в два этапа, добавляем разрыхлитель и размешиваем в начале венчиком, а потом замешиваем руками.
Раскатываем тесто до толщины 1 см.
Посыпаем тесто сахаром и немного проходимся скалкой, чтобы сахар не рассыпался. Затем разрезаем на кусочки: квадратики, кружочки - как вам хочется.
Печенья раскладываем на противень, застеленный пергаментом и отправляем в заранее разогретую духовку на 15 минут. Выпекаем при 180 градусах.
Печенье за 15 минут получилось мягким, красивым, вкусным, а самое главное без заморочек.
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