Печенье получится нежным, легким, мягким, а главное готовятся оно всего 15 минут.

Редакция Politeka.net публикует рецепт самого простого способа приготовления печенья, чтобы вы могли быстрее им насладиться.

Какие ингредиенты нужны для Печенья за 15 минут:

Кефир (комнатной температуры) — 100 мл;

Яйцо куриное — 1 шт;

Масло растительное — 60 мл;

Сахар (если любите слаще -в тесто добавьте не 1 ст.л сахара, а 2-3 стл. и дополнительно еще понадобится для посыпки примерно 1-2 ст.л или по вкусу) — 1 ст. л.;

Мука пшеничная — 250 г;

Разрыхлитель теста — 1 ч. л;

Время приготовления: 15 минут.

Рецепт Печенье за 15 минут: разбить одно яйцо и перемешить венчиком. Затем добавить сахар и снова все перемешать. Добавляем кефир, растительное масло и размешиваем.

Далее всыпаем муку в два этапа, добавляем разрыхлитель и размешиваем в начале венчиком, а потом замешиваем руками.

Раскатываем тесто до толщины 1 см.

Посыпаем тесто сахаром и немного проходимся скалкой, чтобы сахар не рассыпался. Затем разрезаем на кусочки: квадратики, кружочки - как вам хочется.

Печенья раскладываем на противень, застеленный пергаментом и отправляем в заранее разогретую духовку на 15 минут. Выпекаем при 180 градусах.

Печенье за 15 минут получилось мягким, красивым, вкусным, а самое главное без заморочек.

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